"200 лет запрещали": как убедить русскоязычных перейти на украинский, если не хотят

Многие украинцы даже во время полномасштабной войны до сих пор общаются на языке агрессора. При этом на украинский переходить намерены такие люди не намерены.

Как их убедить отказаться от языка агрессора, один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков рассказал в интервью 24 Каналу.

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Как убедить русскоязычных общаться на украинском

Пройдаков отметил: надо объяснять, говорить, что это важно, что идет война, поэтому будет очень классно, если этот человек будет говорить на украинском.

Также надо самому быть примером: в метро говорить, с мамой по телефону, чтобы это слышали другие. Это влияет. Предлагать читать украинское и объяснять, что его 200 лет запрещали,

– говорит он.

И добавляет: всегда говорит, убеждает, аргументирует – не поднимает голос, не кричит. И это влияет на бытовую ситуацию.

Нужны также новые информационные, коммуникационные кампании. Возможно, сеть билбордов, реклама в метро, привлечение блогеров и тому подобное,

– резюмировал педагог.

Больше о проблемах в сфере образования, выезд старшеклассников за границу, зарплату учителей и переход на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.