Как их убедить отказаться от языка агрессора, один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков рассказал в интервью 24 Каналу.

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Как убедить русскоязычных общаться на украинском

Пройдаков отметил: надо объяснять, говорить, что это важно, что идет война, поэтому будет очень классно, если этот человек будет говорить на украинском.

Также надо самому быть примером: в метро говорить, с мамой по телефону, чтобы это слышали другие. Это влияет. Предлагать читать украинское и объяснять, что его 200 лет запрещали,

– говорит он.

И добавляет: всегда говорит, убеждает, аргументирует – не поднимает голос, не кричит. И это влияет на бытовую ситуацию.

Нужны также новые информационные, коммуникационные кампании. Возможно, сеть билбордов, реклама в метро, привлечение блогеров и тому подобное,

– резюмировал педагог.

Больше о проблемах в сфере образования, выезд старшеклассников за границу, зарплату учителей и переход на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.