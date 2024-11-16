Як їх переконати відмовитися від мови агресора, один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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Як переконати російськомовних спілкуватися українською

Пройдаков зазначив: треба пояснювати, казати, що це важливо, що триває війна, тому буде дуже класно, якщо ця людина буде говорити українською.

Також треба самому бути прикладом: у метро говорити, з мамою по телефону, аби це чули інші. Це впливає. Пропонувати читати українське і пояснювати, що його 200 років забороняли,

– каже він.

І додає: завжди говорить, переконує, аргументує – не підіймає голос, не кричить. І це впливає на побутову ситуацію.

Потрібні також нові інформаційні, комунікаційні кампанії. Можливо, мережа білбордів, реклама в метро, залучення блогерів тощо,

– резюмував педагог.

Більше про проблеми у сфері освіти, виїзд старшокласників за кордон, зарплату вчителів та перехід на українську мову читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.