"200 років забороняли": як переконати російськомовних перейти на українську, якщо не хочуть

Чимало українців навіть у час повномасштабної війни досі спілкується мовою агресора. При цьому на українську переходити наміру такі люди не мають.

Як їх переконати відмовитися від мови агресора, один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Українізація закладів освіти: кого зобов'яжуть розмовляти лише державною мовою

Як переконати російськомовних спілкуватися українською

Пройдаков зазначив: треба пояснювати, казати, що це важливо, що триває війна, тому буде дуже класно, якщо ця людина буде говорити українською.

Також треба самому бути прикладом: у метро говорити, з мамою по телефону, аби це чули інші. Це впливає. Пропонувати читати українське і пояснювати, що його 200 років забороняли,

– каже він.

І додає: завжди говорить, переконує, аргументує – не підіймає голос, не кричить. І це впливає на побутову ситуацію.

Потрібні також нові інформаційні, комунікаційні кампанії. Можливо, мережа білбордів, реклама в метро, залучення блогерів тощо,

– резюмував педагог.

Більше про проблеми у сфері освіти, виїзд старшокласників за кордон, зарплату вчителів та перехід на українську мову читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.