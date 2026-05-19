"Окрошка" или "холодник": как правильно на украинском называть освежающий суп

В жару освежающие холодные супы становятся особенно популярными. В то же время многие украинцы путают названия "окрошка" и "холодник", хотя речь идет о разных блюдах со своей историей и традициями.

Окрошка и холодник – это разные блюда

Слово "окрошка" употребляют для названия холодного супа, который обычно готовят на квасе или кисломолочной основе из измельченных овощей, зелени, яиц и мяса или колбасы. Название происходит от слова "крошить", то есть мелко нарезать продукты.

А вот "холодник" – это отдельное блюдо, которое традиционно готовят на основе свеклы или свекольного отвара. Именно свекла придает ему характерный цвет и вкус.

Поэтому называть любой холодный суп "холодником" или "окрошкой" не совсем правильно – все зависит от рецепта.

Как украинцы называли такое блюдо?

В традиционной украинской кухне холодный суп на квасе нередко называли просто "квасом". Речь шла не о напитке, а именно о блюде.

Интересно, что в народе говорили не "пить кваса", а "есть квас". Такое выражение подчеркивало, что квас был полноценным блюдом с овощами и другими составляющими.

Именно поэтому в украинской кулинарной традиции слово "квас" могло означать не только знакомый напиток, но и освежающий летний суп.

Какое название правильное на украинском?

Оба названия – и "окрошка", и "холодник" – существуют в украинском языке, но обозначают разные блюда.

Если речь идет о свекольном холодном супе, правильно говорить "холодник". Если же имеется в виду блюдо из мелко нарезанных ингредиентов на квасе или другой жидкой основе – это "окрошка".

Поэтому вопрос не в том, какое слово "правильнее", а в точности названия. А в украинской традиции холодный суп на квасе еще и имел собственное народное название – "квас", который не пили, а именно ели.

Довольно часто именно названия пищевых продуктов в украинском языке употребляются неправильно. Среди них и ревень, из которого делают довольно много блюд.

Правильное украинское название растения - "ревень", а форма "ревень" является ненормативной.

Ревень - многолетнее травянистое растение, популярное в кулинарии, в частности в компотах, вареньях, и соусах.

Кроме этого, ревень часто выращивают на огородах как неприхотливую многолетнюю культуру. Он быстро растет и может давать урожай много лет подряд.