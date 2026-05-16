Растение с толстыми сочными стеблями и кисловатым вкусом давно популярно в украинской кухне. Однако его название часто произносят неправильно, используя форму "ревень".

Как правильно называть растение?

Нормативным украинским названием является "ревінь". Именно такое написание и произношение фиксируют словари украинского языка.

Форма "ревень" распространилась преимущественно под влиянием русского языка и разговорного употребления. В литературном украинском языке ее считают ненормативной.

Поэтому правильно говорить и писать именно "ревінь". Эту форму используют в кулинарных книгах, энциклопедиях и официальных текстах.

Что это за растение и где оно растет?

Ревень – это многолетнее травянистое растение семейства гречишных. Оно имеет большие листья и длинные мясистые красноватые или зеленые стебли.

Родиной ревеня считают Азию, однако сегодня его выращивают во многих странах мира, в том числе и в Украине. Растение хорошо растет в умеренном климате и любит влажную почву.

В пищу обычно используют именно стебли ревеня. Листья растения не рекомендуют употреблять из-за высокого содержания щавелевой кислоты.

Где используют ревень?

Ревень широко используют в кулинарии. Из него готовят компоты, варенье, кисели, пироги, десерты и даже соусы. Его кисловатый вкус хорошо сочетается с сахаром и фруктами.

Также ревень применяли в народной медицине. Корни некоторых видов растения использовали для приготовления лечебных средств.

Кроме этого, ревень часто выращивают на огородах как неприхотливую многолетнюю культуру. Он быстро растет и может давать урожай много лет подряд.

Также растением, которое часто неправильно называют при написании и в произношении является черемуха. Хотя многие и знают, какое это растение внешне, однако не все знают, как правильно писать и произносить ее название.

Слово "черемха" является нормативным украинским названием растения, а "черьомуха" и "черемуха" относятся к суржику.

Черемуха используется в кулинарии и народной медицине, а также как декоративное растение.

В народной медицине использовали плоды, кору и цветы черемухи. Им приписывали противовоспалительные и вяжущие свойства. Однако употреблять растение следует осторожно, ведь некоторые ее части содержат вещества, которые могут быть токсичными в больших количествах.