Рослина з товстими соковитими стеблами та кислуватим смаком давно популярна в українській кухні. Однак її назву часто вимовляють неправильно, використовуючи форму "ревень".

Дивіться також Що таке "палісаднік": звідки взялося це слово і чи є воно в українській мові

Як правильно називати рослину?

Нормативною українською назвою є "ревінь". Саме таке написання та вимову фіксують словники української мови.

Форма "ревень" поширилася переважно під впливом російської мови та розмовного вживання. У літературній українській мові її вважають ненормативною.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Тому правильно казати й писати саме "ревінь". Цю форму використовують у кулінарних книгах, енциклопедіях та офіційних текстах.

Що це за рослина і де вона росте?

Ревінь – це багаторічна трав'яниста рослина родини гречкових. Вона має великі листки та довгі м'ясисті червонуваті або зелені стебла.

Батьківщиною ревеню вважають Азію, однак сьогодні його вирощують у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні. Рослина добре росте у помірному кліматі та любить вологий ґрунт.

У їжу зазвичай використовують саме стебла ревеню. Листя рослини не рекомендують вживати через високий вміст щавлевої кислоти.

Де використовують ревінь?

Ревінь широко використовують у кулінарії. З нього готують компоти, варення, киселі, пироги, десерти та навіть соуси. Його кислуватий смак добре поєднується із цукром та фруктами.

Також ревінь застосовували у народній медицині. Коріння деяких видів рослини використовували для приготування лікувальних засобів.

Окрім цього, ревінь часто вирощують на городах як невибагливу багаторічну культуру. Він швидко росте та може давати врожай багато років поспіль.

Геть "черьомуху": як правильно називати дерево з дитинства, ягоди якого фарбують руки?

Також рослиною, яку часто неправильно називають при написанні і у вимові є черемха. Хоч багато хто й знає, яка ця рослина зовні, однак не всі знають, як правильно писати та вимовляти її назву.

Слово "черемха" є нормативною українською назвою рослини, а "черьомуха" та "чєрьомуха" належать до суржику.

Черемха використовується в кулінарії та народній медицині, а також як декоративна рослина.

У народній медицині використовували плоди, кору та квіти черемхи. Їм приписували протизапальні та в'яжучі властивості. Однак вживати рослину слід обережно, адже деякі її частини містять речовини, які можуть бути токсичними у великих кількостях.