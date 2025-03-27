"Вена" – это суржик: как правильно на украинском звучит название столицы

Украинцы часто могут допускать ошибки в названиях столиц разных стран мира. В частности, "приписывают" им суржиковые наименования.

Поэтому вы можете услышать, к примеру, о "Вене". Как правильно звучит это название на украинском, рассказывает 24 Канал.

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Как назвать "Вену" на украинском

Если вы слышите название "Вена" для обозначения столицы Австрии, знайте – это суржик. Правильно на украинском это город музыки, вальса и кофе надо называть "Відень".

Оригинальное название Wien происходит от названия одноименной реки. Древневерхненемецкое название Wenia, от которого и происходит современное, восходит к кельтскому Vedunia ("Лесной Ручей"). При этом возможно и славянское посредничество при усвоении кельтского названия. К Wenia восходят английский и итальянский Vienna, испанский Viena, французский Vienne.

Принятые в некоторых славянских языках названия (на чешском – Vídeň, словацком – Viedeň, польском – Wiedeń, украинском – Відень) восходят к названию римского поселения Vindobona. Оно располагалось на берегу Вении и тоже имеет кельтскую этимологию. Предположительно означает "ясное, белое поселение".

В словенском языке Вена называется Dunaj – по имени одноименной реки.



Вена / фото Марии Волошин

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Что известно о Вене

Это самый населенный город в Австрии. Здесь расположено немало памятников искусства. Площадь Вены – 14,75 км². Город расположен в северо-восточной части Австрии у подножия Альп, в 60 км от границы со Словакией.

Через город протекает Дунай. Исторически город развивался к югу от Дуная, однако в последние два столетия, Вена росла вдоль реки.

Географически выгодное расположение делает Вену удобным местом для развития отношений с другими странами Центрально-Восточной Европы. По форме Вена напоминает круг, пересеченный хордой реки Дунай.

В конце XIX века в Вене продолжалось процветание культуры, науки и образования. В начале XX века Вена была крупнейшим городом в Европе (более 2 миллионов населения; сейчас – 1,67 миллиона). Однако с поражением Австро-Венгрии в Первой мировой войне город потерял свое влияние.