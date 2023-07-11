Недовольны результатом: имеют ли право участники НМТ-2023 на апелляцию

Во время основной сессии НМТ-2023 были участники мультитеста, недовольные своим результатом тестирования. При этом они хотели подавать апелляцию.

Татьяна Вакуленко – директор Украинского центра оценивания качества образования – рассказала в интервью 24 Каналу, имеют ли такие лица право подать апелляционное заявление.

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Имеют ли право участники НМТ-2023 на апелляцию

Вакуленко подчеркнула: согласно Порядку проведения НМТ-2023 выпускник имеет право подать апелляционное заявление, если уверен в каких-либо нарушениях проведения мультитеста, еще до выхода из ТЭЦ в день проведения тестирования.

Все участники, по словам главы УЦОКО, получили такую информацию из уст инструктора в начале процедуры тестирования в ТЭЦ.

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Если участник считал, что некоторые факты повлияют на объективность его результатов, он имел право подать через ответственное за ТЭЦ заявление о нарушении процедуры проведения НМТ до выхода из ТЭЦ в день проведения НМТ,

– подчеркнула Вакуленко.

И заверила, что УЦОКО и специалисты, привлеченные к работе в ТЭЦ, прилагают максимальные усилия, чтобы обеспечить соблюдение всех требований проведения НМТ.

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