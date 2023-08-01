Чехия предлагает украинцам стипендии на обучение в магистратуре и докторантуре

Правительство Чехии предлагает украинцам стипендии на обучение в магистратуре и докторантуре в вузах своей страны. Эти госстипендии предназначены для покрытия стандартной продолжительности обучения.

Стипендии предоставляются для обучения на магистерских программах обучения плюс годовой подготовительный курс чешского языка. Последний совмещают с другой специальной подготовкой.

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Чехия предлагает стипендии на обучение в магистратуре и докторантуре

Так, государственные стипендии этой категории назначаются выпускникам образовательной степени бакалавра. Они могут поступать только на учебные программы по выбранных направлений обучения, на которых преподавание происходит на чешском языке.

Абитуриенты также обычно должны сдать вступительные экзамены в соответствующий университет. Успешная сдача вступительных экзаменов является необходимым условием для получения стипендии.

Также стипендии предоставляют для обучения на программах магистратуры или докторантуры. Государственные стипендии этой категории назначают выпускникам соответственно бакалавриата или магистратуры, которые поступают на обучение с преподаванием на английском языке.

Какие области обучения рекомендуют выбрать украинцам

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Рекомендуемые области обучения для украинцев на стипендии следующие:

технические специальности (энергетика, машиностроение, производство и обработка, транспорт);

математика и статистика;

информатика;

кибербезопасность;

экономика и деньги;

химия;

сельское хозяйство;

экология.

Каждый абитуриент обязан заполнить электронную форму заявки.

Абитуриенты, которые пройдут отбор, приступят к обучению в 2024/25 учебном году.

Подача заявок продлится до 30 сентября 2023 года.