Стипендії надають для навчання на магістерських програмах навчання плюс однорічний підготовчий курс чеської мови. Останній поєднують з іншою спеціальною підготовкою.

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Чехія пропонує стипендії на навчання у магістратурі та докторантурі

Так, державні стипендії цієї категорії призначають випускникам освітнього ступеня бакалавра. Вони можуть вступати лише на навчальні програми з вибраних напрямів навчання, на яких викладання відбувається чеською мовою.

Абітурієнти також зазвичай повинні скласти вступні іспити у відповідний університет. Успішне складання вступних іспитів є необхідною умовою для отримання стипендії.

Також стипендії надають для навчання на програмах магістратури або докторантури. Державні стипендії цієї категорії призначають випускникам відповідно бакалаврату або магістратури, які вступають на навчання з викладанням англійською мовою.

Які галузі навчання рекомендують обрати українцям

Рекомендовані галузі навчання для українців на стипендії такі:

  • технічні спеціальності (енергетика, машинобудування, виробництво та обробка, транспорт);
  • математика та статистика;
  • інформатика;
  • кібербезпека;
  • економіка та фінанси;
  • хімія;
  • сільське господарство;
  • екологія.

Кожен абітурієнт зобов'язаний заповнити електронну форму заявки.

Абітурієнти, які пройдуть відбір, розпочнуть навчання у 2024/25 навчальному році.

Подання заявок триватиме до 30 вересня 2023 року.