Стипендії надають для навчання на магістерських програмах навчання плюс однорічний підготовчий курс чеської мови. Останній поєднують з іншою спеціальною підготовкою.
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Чехія пропонує стипендії на навчання у магістратурі та докторантурі
Так, державні стипендії цієї категорії призначають випускникам освітнього ступеня бакалавра. Вони можуть вступати лише на навчальні програми з вибраних напрямів навчання, на яких викладання відбувається чеською мовою.
Абітурієнти також зазвичай повинні скласти вступні іспити у відповідний університет. Успішне складання вступних іспитів є необхідною умовою для отримання стипендії.
Також стипендії надають для навчання на програмах магістратури або докторантури. Державні стипендії цієї категорії призначають випускникам відповідно бакалаврату або магістратури, які вступають на навчання з викладанням англійською мовою.
Рекомендовані галузі навчання для українців на стипендії такі:
- технічні спеціальності (енергетика, машинобудування, виробництво та обробка, транспорт);
- математика та статистика;
- інформатика;
- кібербезпека;
- економіка та фінанси;
- хімія;
- сільське господарство;
- екологія.
Кожен абітурієнт зобов'язаний заповнити електронну форму заявки.
Абітурієнти, які пройдуть відбір, розпочнуть навчання у 2024/25 навчальному році.
Подання заявок триватиме до 30 вересня 2023 року.