До теми Які документи потрібні для вступу у виші України у 2023 році
Як відбувається вступ на денну форму навчання
Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджеті здійснюється не пізніше 5 серпня.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на бюджетні місця до 18:00 8 серпня. Зарахування вступників на навчання на бюджет відбувається не пізніше 10 серпня. Переведення на вакантні бюджетні місця – не пізніше 18 серпня.
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Як відбувається вступ на інші форми навчання
Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами здобуття освіти (зокрема, заочної) не відрізняються від строків прийому документів на денну форму навчання.
Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт визначають правила прийому відповідного закладу освіти.
Заклади освіти у своїх Правилах прийому можуть передбачити одну або декілька чергових сесій реєстрації заяв вступників. При цьому перша з них починається не раніше ніж 1 вересня.
Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2023 року.