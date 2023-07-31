Опісля ЗВО можуть проводити додатковий набір лише на контракт. Тож вступникам радять не відкладати подання заяв на останні години.

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Сьогодні завершується приймання заяв до ЗВО

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий нагадав: включно до 5 серпня в електронному кабінеті абітурієнти отримають відповідь щодо зарахування на бюджет.

Якщо в однієї з заяв статус зміниться з "Допущено до конкурсу" на "Рекомендовано (бюджет)", це означатиме, що ви отримали своє бюджетне місце,

– уточнив міністр.

У такому разі, за його словами, вступник до 18:00 8 серпня має підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування. Зарахувати до закладу освіти вступника повинні до 10 серпня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Надання рекомендацій на контракт почнеться з 9 серпня. Отримати рекомендацію можна за будь-якою кількістю заяв. Зарахування до закладу освіти – до 30 серпня.

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Вступна кампанія – 2023: коротко