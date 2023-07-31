После ЗВО могут производить дополнительный набор только на контракт. Так что поступающим советуют не откладывать подачу заявлений на последние часы.

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Сегодня завершается прием заявлений в ЗВО

Глава Минобразования Оксен Лисовой напомнил: включительно до 5 августа в электронном кабинете абитуриенты получат ответ о зачислении в бюджет.

Если в одном из заявлений статус изменится из "Допущено к конкурсу" на "Рекомендовано (бюджет)", это означает, что вы получили свое бюджетное место,

– уточнил министр.

В таком случае, по его словам, поступающий до 18:00 8 августа должен подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению. Причислить в учебное заведение поступающего должны до 10 августа.

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Предоставление рекомендаций на контракт начнется с 9 августа. Получить рекомендацию можно по любому количеству заявлений. Зачисление в учебное заведение – до 30 августа.

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Вступительная кампания – 2023: кратко