После ЗВО могут производить дополнительный набор только на контракт. Так что поступающим советуют не откладывать подачу заявлений на последние часы.
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Сегодня завершается прием заявлений в ЗВО
Глава Минобразования Оксен Лисовой напомнил: включительно до 5 августа в электронном кабинете абитуриенты получат ответ о зачислении в бюджет.
Если в одном из заявлений статус изменится из "Допущено к конкурсу" на "Рекомендовано (бюджет)", это означает, что вы получили свое бюджетное место,
– уточнил министр.
В таком случае, по его словам, поступающий до 18:00 8 августа должен подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению. Причислить в учебное заведение поступающего должны до 10 августа.
Предоставление рекомендаций на контракт начнется с 9 августа. Получить рекомендацию можно по любому количеству заявлений. Зачисление в учебное заведение – до 30 августа.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.