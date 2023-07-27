Це вони роблять здебільшого онлайн. Які документи потрібні для вступу в університет в Україні у 2023 році, читайте далі.

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Які документи потрібні для вступу у виш 2023

Аби подати документи у виш в Україні, абітурієнт має мати створений електронний кабінет. До нього завантажити такі документи:

документ про освіту (атестат, свідоцтво);

номер, PIN-код сертифіката ЗНО (НМТ);

серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);

документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами, за наявності.

Документи, які потрібно подати до зарахування у виш:

заява, підписана вступником (її можна роздрукувати з електронного кабінету);

копія документа, що посвідчує особу;

копія військово-облікового документа (для хлопців);

копія документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього), якщо цього документа немає в ЄДЕБО;

у разі наявності спеціальних умов вступу – копії документів, що їх підтверджують;

інші документи, передбачені правилами прийому конкретного закладу. Цю інформацію можна перевірити на сайті вишу або зателефонувавши до приймальної комісії.

Якщо абітурієнт подає документи особисто, а не в електронній формі, має мати не лише їхні копії, а й оригінали. Також треба не забути про сертифікат ЗНО, НМТ, документ, що підтверджує право на зарахування за співбесідою, іспитами або квотами, та чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 (їх може знадобитися більше, відповідно до правил прийому закладу, а також, якщо вступник хоче проживати у гуртожитку).

До теми Як відбуваються творчі конкурси, вступні випробування, співбесіди, розгляд мотиваційних листів

Які документи треба для підписання договору про навчання

Після зарахування до вишу абітурієнта можуть попросити підписати контракт, якщо він не пройшов(-ла) на навчання на бюджет. Ці документи підписують від руки або за допомогою КЕП, якщо подавати документи онлайн.

Якщо вступнику ще не виповнилося 18 років, то за нього за допомогою КЕП документ можуть підписати його законні представники (батьки). При цьому необхідно додати документи, що засвідчують батьківство (свідоцтво про народження та паспорт).