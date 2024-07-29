Как получить стипендию на обучение в Германии
Источник:РБК-Украина
Многие вузы в мире предлагают иностранным студентам присоединиться к их рядам. В частности, стать участниками различных стипендиальных программ.
Интересные программы для студентов есть и в Германии. Какие требования и кто может стать участником, читайте дальше.
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Как стать участником стипендиальной программы в Германии
Одну из программ финансирует Федеральное министерство иностранных дел Германии. Оно предоставляет возможность получить степень магистра по магистерским программам, которые имеют особое значение для социального, политического и экономического развития в странах происхождения студентов.
Программа поддерживает будущих лидеров из развивающихся, стран, и дает возможность получить степень магистра в области политологии, права, экономики и администрирования.
Какие документы необходимы:
- заполненная форма участника;
- мотивационное письмо;
- CV;
- сертификаты или дипломы об обучении;
- сертификаты об уровне владения языком (английский или немецкий);
- письменное подтверждение текущего и/или другого актуального профессионального опыта;
- актуальная письменная справка от текущего работодателя или от преподавателя университета, если вы студент.
Срок подачи заявки – 31 июля 2024 года. Подробнее об обучении по ссылке.
- Ранее мы информировали, что украинские студенты могут бесплатно учиться еще один семестр в австрийских госуниверситетах и университетских педагогических колледжах. Об этом читайте по ссылке.