Как получить стипендию на обучение в Германии

Многие вузы в мире предлагают иностранным студентам присоединиться к их рядам. В частности, стать участниками различных стипендиальных программ.

Интересные программы для студентов есть и в Германии. Какие требования и кто может стать участником, читайте дальше.

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Как стать участником стипендиальной программы в Германии

Одну из программ финансирует Федеральное министерство иностранных дел Германии. Оно предоставляет возможность получить степень магистра по магистерским программам, которые имеют особое значение для социального, политического и экономического развития в странах происхождения студентов.

Программа поддерживает будущих лидеров из развивающихся, стран, и дает возможность получить степень магистра в области политологии, права, экономики и администрирования.

Какие документы необходимы:

заполненная форма участника;

мотивационное письмо;

CV;

сертификаты или дипломы об обучении;

сертификаты об уровне владения языком (английский или немецкий);

письменное подтверждение текущего и/или другого актуального профессионального опыта;

актуальная письменная справка от текущего работодателя или от преподавателя университета, если вы студент.

Срок подачи заявки – 31 июля 2024 года. Подробнее об обучении по ссылке.