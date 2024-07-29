Цікаві програми для студентів є і в Німеччині. Які вимоги і хто може стати учасником, читайте далі.
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Як стати учасником стипендійної програми в Німеччині
Одну з програм фінансує Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини. Воно надає можливість здобути ступінь магістра за магістерськими програмами, які мають особливе значення для соціального, політичного та економічного розвитку в країнах походження студентів.
Програма підтримує майбутніх лідерів з країн, що розвиваються, і дає можливість здобути ступінь магістра в галузі політології, права, економіки та адміністрування.
Які документи необхідні:
- заповнена форма учасника;
- мотиваційний лист;
- CV;
- сертифікати чи дипломи про навчання;
- сертифікати про рівень володіння мовою (англійська або німецька);
- письмове підтвердження поточного та/або іншого актуального професійного досвіду;
- актуальна письмова довідка від поточного роботодавця або від викладача університету, якщо ви студент.
Термін подання заявки – 31 липня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.
- Раніше ми інформували, що українські студенти можуть безоплатно навчатися ще один семестр в австрійських держуніверситетах та університетських педагогічних коледжах. Про це читайте за посиланням.