Цікаві програми для студентів є і в Німеччині. Які вимоги і хто може стати учасником, читайте далі.

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Як стати учасником стипендійної програми в Німеччині

Одну з програм фінансує Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини. Воно надає можливість здобути ступінь магістра за магістерськими програмами, які мають особливе значення для соціального, політичного та економічного розвитку в країнах походження студентів.

Програма підтримує майбутніх лідерів з країн, що розвиваються, і дає можливість здобути ступінь магістра в галузі політології, права, економіки та адміністрування.

Які документи необхідні:

заповнена форма учасника;

мотиваційний лист;

CV;

сертифікати чи дипломи про навчання;

сертифікати про рівень володіння мовою (англійська або німецька);

письмове підтвердження поточного та/або іншого актуального професійного досвіду;

актуальна письмова довідка від поточного роботодавця або від викладача університету, якщо ви студент.

Термін подання заявки – 31 липня 2024 року. Детальніше про навчання за посиланням.