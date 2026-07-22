Поздравления с Днем ангела Марии на украинском языке: открытки и теплые слова к празднику

Не всегда нужны длинные речи, чтобы порадовать человека. Иногда достаточно нескольких искренних слов, которыми можно поздравить Марию с Днем ангела.

Именины – это праздник небесного покровителя, который для многих не менее важен, чем день рождения. Пусть в этот день каждая Мария услышит добрые слова и получит открытку

Как поздравить Марию с именинами?

22 июля по новоюлианскому церковному календарю Православная церковь Украины чтит равноапостольную Марию Магдалину. Именно в этот день свои именины традиционно отмечают женщины по имени Мария.

Мария Магдалина происходила из города Магдала на берегу Галилейского озера. Она была одной из самых преданных учениц Иисуса Христа: сопровождала Его во время проповеди, присутствовала при распятии, а после Воскресения первой увидела воскресшего Спасителя и возвестила апостолам эту весть. Именно поэтому Церковь называет ее равноапостольной – то есть равной апостолам по значимости ее служения.

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Дорогая Мария! Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть святая Мария Магдалина оберегает тебя, дарует силу, мудрость и веру, а каждый день приносит радость, мир, добрые новости и исполнение самых заветных мечтаний. Здоровья, счастья, Божьего благословения и света на жизненном пути!

Открытки ко Дню ангела Марии / Pinterest

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С Днем ангела, Мария! Желаю, чтобы небесная покровительница всегда была рядом, оберегала от невзгод и помогала находить правильный путь. Пусть в сердце живут любовь, надежда, покой, а рядом будут искренние люди и семейное тепло.

Открытки ко Дню ангела Марии / Pinterest

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Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель каждую секунду оберегает тебя, а святая Мария дарит вдохновение, крепкое здоровье, душевную гармонию и Божью милость. Пусть каждый день будет наполнен добром, улыбками и счастливыми моментами.

Открытки ко Дню ангела Марии / Pinterest

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Поздравляю с Днем ангела, Мария! Пусть твое имя всегда будет символом любви, доброты и мудрости. Желаю мира в душе, благополучия в семье, исполнения желаний и Божьего благословения на каждый день.

Открытки ко Дню ангела Марии / Pinterest

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Мария, прими самые искренние поздравления с Днем ангела! Пусть небесная покровительница всегда поддерживает тебя в важные моменты жизни, придает сил и веры, а Господь щедро благословляет крепким здоровьем, счастьем и любовью.

Открытки ко Дню ангела Марии / Pinterest

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С Днем ангела, Мария! Желаю крепкого здоровья, душевного покоя, счастья и Божьего благословения. Пусть каждый день приносит только хорошие новости!

Открытки ко Дню ангела Марии / Pinterest

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Мария, с праздником! Пусть в твоей жизни будет больше счастливых моментов, тепла, улыбок и приятных сюрпризов.

Открытки ко Дню ангела Марии / Pinterest

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Желаю, чтобы ангел всегда был твоей опорой, а судьба дарила много поводов для улыбок. С Днем ангела!

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Искренне поздравляю с Днем ангела! Пусть в доме царят мир, согласие, любовь и достаток, а жизнь будет счастливой и благословенной.

Не забудьте сегодня поздравить всех знакомых Марий. Ведь несколько искренних слов и теплых пожеланий могут сделать этот день особенным.