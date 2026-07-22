Іменини – це свято небесного покровителя, яке для багатьох не менш особливе, ніж день народження. Нехай цього дня кожна Марія почує добрі слова та отримає листівку

Як привітати Марію з іменинами?

22 липня за новоюліанським церковним календарем Православна церква України вшановує рівноапостольну Марію Магдалину. Саме цього дня свої іменини традиційно святкують жінки на ім'я Марія.

Марія Магдалина походила з міста Магдала на березі Галілейського озера. Вона була однією з найвідданіших учениць Ісуса Христа: супроводжувала Його під час проповіді, була присутня при розп'ятті, а після Воскресіння першою побачила воскреслого Спасителя й сповістила апостолів про цю звістку. Саме тому Церква називає її рівноапостольною – тобто рівною апостолам за значенням її служіння.

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Дорога Маріє! Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай свята Марія Магдалина оберігає тебе, дарує силу, мудрість і віру, а кожен день приносить радість, мир, добрі новини та здійснення найзаповітніших мрій. Здоров'я, щастя, Божого благословення і світла на життєвому шляху!

Листівки до Дня ангела Марії / Pinterest

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З Днем ангела, Маріє! Бажаю, щоб небесна покровителька завжди була поруч, оберігала від негараздів і допомагала знаходити правильний шлях. Нехай у серці живуть любов, надія, спокій, а поруч будуть щирі люди й родинне тепло.

Листівки до Дня ангела Марії / Pinterest

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Щиро вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець щомиті береже тебе, а свята Марія дарує натхнення, міцне здоров'я, душевну гармонію та Божу ласку. Нехай кожен день буде наповнений добром, усмішками й щасливими моментами.

Листівки до Дня ангела Марії / Pinterest

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Вітаю з Днем ангела, Маріє! Нехай твоє ім'я завжди буде символом любові, доброти й мудрості. Бажаю миру в душі, благополуччя в родині, здійснення бажань і Божого благословення на кожен день.

Листівки до Дня ангела Марії / Pinterest

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Маріє, прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай небесна покровителька завжди підтримує тебе у важливі моменти життя, додає сил і віри, а Господь щедро благословляє добрим здоров'ям, щастям і любов'ю.

Листівки до Дня ангела Марії / Pinterest

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З Днем ангела, Маріє! Бажаю міцного здоров'я, душевного спокою, щастя та Божого благословення. Нехай кожен день приносить лише добрі новини!

Листівки до Дня ангела Марії / Pinterest

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Маріє, зі святом! Нехай у твоєму житті буде більше щасливих моментів, тепла, усмішок і приємних несподіванок.

Листівки до Дня ангела Марії / Pinterest

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Бажаю, щоб ангел завжди був твоєю опорою, а доля дарувала багато приводів для усмішок. З Днем ангела!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у домі панують мир, злагода, любов і достаток, а життя буде щасливим і благословенним.

Не забудьте сьогодні привітати всіх знайомих Марій. Адже кілька щирих слів і теплих побажань можуть зробити цей день особливим.