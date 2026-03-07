"Мукачево", или "Мукачево": как сказать, чтобы не быть невеждой

С 2017 года официальное название города – Мукачево, однако языковеды продолжают дискутировать о нормативности этой формы. Специалисты объясняют, как правильно склонять оба варианта и в каких случаях их следует употреблять.

В 2017 году Верховная Рада Украины изменила официальное название города с Мукачево на Мукачево. Согласно действующему решению, именно форма "Мукачево" закреплена в законодательстве и подлежит использованию в официальных документах.

Смотрите также Причина весомая: почему Верховная Рада не использует утвержденное ею новое правописание

Так как правильно писать и говорить – "Мукачево", или "Мукачево"?

Согласно нормам правописания, географические названия с окончанием -о склоняются как существительные среднего рода второго склонения: Мукачево, Мукачева, Мукачеву, в Мукачево.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

В то же время часть языковедов отмечает, что вариант "Мукачево" имеет диалектное происхождение и не является типичным для украинской системы имен собственных. В неофициальных контекстах они советуют использовать литературную форму "Мукачево", которая склоняется по прилагательной модели: Мукачево, Мукачевого, Мукачевому, в Мукачево.

Интересно! Как объясняют специалисты, исторически название города возникло как посессивная форма на -еве от антропонима Мукач. Именно поэтому вариант "Мукачево" считают ближе к украинской языковой традиции.

Вместе с тем переименование, инициированное на основании обращений местных жителей, официально закрепило форму "Мукачево". Эксперты предостерегают, что подобная практика может привести к распространению ненормативных вариантов названий.

Обратите внимание! Сейчас в официальной сфере следует употреблять законодательно установленную форму "Мукачево". В других случаях, если речь не идет о документах или нормативных актах, допустимым считается использование литературного варианта "Мукачево", который также фиксируют украинские словари.

"Турция" или "Турция": как говорить, чтобы не попасть в коллизию?