Забудьте о "сморчках": языковеды объяснили, как не опозориться на "тихой охоте"
2 мая, 07:29
3

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Грибы Morchella в украинском языке называются "сморчки", а не "сморчки".
  • Сморчки являются условно съедобными грибами., которые следует термически обрабатывать перед употреблением, чтобы избежать путаницы с ядовитыми строчками.

С наступлением тепла украинцы отправляются в лес на первую "тихую охоту", однако часто допускают ошибки, называя свои трофеи русизмом "сморчки". Рассказываем, как правильно называть эти весенние деликатесы на украинском языке и что следует знать об их особенностях.

Многие украинцы в быту называют гриб Morchella словом "сморчок", однако это русизм. В украинском языке правильно употреблять название сморж– именно она нормативна и соответствует литературной традиции.

Как правильно называть гриб и что о нем известно?

Сморжи (латинское название– Morchella)– это род съедобных грибов, высоко ценятся в кулинарии. Они имеют характерную пористую, "сотовую" шляпку, что напоминает пчелиные соты.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Эти грибы считают весенними.– обычно они появляются в апреле– мае, иногда раньше в зависимости от погодных условий. Растут сморжи преимущественно в лиственных и смешанных лесах., на опушках, полянах, а также в садах или парках.

Важно знать, что сморчки относятся к условно съедобным грибам. Перед употреблением их нужно обязательно термически обрабатывать.– отваривать или хорошо прожаривать.

Какие бывают сморчки и как их используют?

Среди наиболее распространенных видов сморжей выделяют:

  • сморж съедобный (обычный);
  • сморж конический;
  • сморж толстоногий.

Все они имеют похожий внешний вид, но могут отличаться формой шляпки и оттенком– от светло-бежевого до темно-коричневого.

Сморчки считаются деликатесом во многих кухнях мира. Их добавляют к соусам, супов, пасты и мясные блюда. Благодаря насыщенному вкусу и аромату, они высоко ценятся среди гурманов.

Важно! В то же время грибники советуют быть внимательными: сморчки можно спутать с ядовитыми строчками., поэтому собирать их следует только при наличии достаточного опыта.

