С наступлением весны воздух наполняется ароматами цветов, которые часто называют пьянящими. Они завораживают, создают легкость и даже могут немного вскружить голову – но пусть это не помешает вам помнить правильное написание слов.
Почему "пьянящий" пишется с апострофом?
Правильный вариант – пьянящий, с апострофом после буквы "п". Он ставится потому, что после губной согласной "п" перед "я" произносится звук [й], который и обозначается апострофом.
Без апострофа – "пянкий" – это орфографическая ошибка. Такая форма не соответствует нормам современного украинского языка.
Как писать слово / Скриншот со СЛОВАРЬ.UA
Это правило касается и других подобных слов: например, "п'ять", "п'ю", "в'янути". Во всех этих случаях апостроф разделяет согласный и иотированный гласный.
Когда употребляют слово "пьянящий"?
Слово пьянящий означает то, что может захватывать, возбуждать или даже "головокружать" ощущения – не обязательно буквально. Чаще всего его употребляют для описания ароматов, например: пьянящий запах цветов, трав или весеннего воздуха.
Также это слово может переносно характеризовать эмоции или впечатления: пьянящее ощущение свободы, пьянящая радость или даже пьянящая атмосфера.
Поэтому, любуясь весенним цветением и вдыхая пьянящие ароматы, стоит помнить: правильное написание – это тоже часть языковой культуры, которую не стоит терять даже в самые приятные моменты.
Названия "крокус" и "шафран" являются равнозначными для одного растения рода Crocus, закреплены в украинских словарях.
Крокус посевной (Crocus sativus) используется как специя "шафран", а в Карпатах цветы называют шафраном Гейфеля, который цветет с марта по июнь.