З настанням весни повітря наповнюється ароматами квітів, які часто називають п'янкими. Вони зачаровують, створюють легкість і навіть можуть трохи запаморочити голову – але нехай це не завадить вам пам'ятати правильне написання слів.

Дивіться також "Я вибачаюся" – це помилка: мовознавиця пояснила, чому це суржик і що казати натомість

Чому "п'янкий" пишеться з апострофом?

Правильний варіант – п'янкий, із апострофом після літери "п". Він ставиться тому, що після губного приголосного "п" перед "я" вимовляється звук [й], який і позначається апострофом.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Без апострофа – "пянкий" – це орфографічна помилка. Така форма не відповідає нормам сучасної української мови.

Як писати слово / Скриншот зі СЛОВНИК.UA

Це правило стосується й інших подібних слів: наприклад, "п'ять", "п'ю", "в'янути". У всіх цих випадках апостроф розділяє приголосний і йотований голосний.

Коли вживають слово "п'янкий"?

Слово п'янкий означає те, що може захоплювати, збуджувати або навіть "запаморочувати" відчуття – не обов'язково буквально. Найчастіше його вживають для опису ароматів, наприклад: п'янкий запах квітів, трав або весняного повітря.

Також це слово може переносно характеризувати емоції чи враження: п'янке відчуття свободи, п'янка радість або навіть п'янка атмосфера.

Тож, милуючись весняним цвітінням і вдихаючи п'янкі аромати, варто пам'ятати: правильне написання – це теж частина мовної культури, яку не варто втрачати навіть у найприємніші моменти.

Крокус чи шафран: цвітінням яких квітів радують Карпати навесні?