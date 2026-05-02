Чимало українців у побуті називають гриб Morchella словом "сморчок", однак це русизм. В українській мові правильно вживати назву сморж – саме вона є нормативною і відповідає літературній традиції.

Як правильно називати гриб і що про нього відомо?

Сморжі (латинська назва – Morchella) – це рід їстівних грибів, які високо цінуються у кулінарії. Вони мають характерну пористу, "стільникову" шапинку, що нагадує бджолині стільники.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Ці гриби вважають весняними – зазвичай вони з'являються у квітні – травні, інколи раніше залежно від погодних умов. Ростуть сморжі переважно у листяних і змішаних лісах, на узліссях, галявинах, а також у садах чи парках.

Важливо знати, що сморжі належать до умовно їстівних грибів. Перед вживанням їх потрібно обов'язково термічно обробляти – відварювати або добре просмажувати.

Які бувають сморжі і як їх використовують?

Серед найпоширеніших видів сморжів виділяють:

сморж їстівний (звичайний);

сморж конічний;

сморж товстоногий.

Усі вони мають схожий зовнішній вигляд, але можуть відрізнятися формою шапинки та відтінком – від світло-бежевого до темно-коричневого.

Сморжі вважаються делікатесом у багатьох кухнях світу. Їх додають до соусів, супів, пасти та м'ясних страв. Завдяки насиченому смаку та аромату вони високо цінуються серед гурманів.

Важливо! Водночас грибники радять бути уважними: сморжі можна сплутати з отруйними строчками, тому збирати їх варто лише за наявності достатнього досвіду.

Забудьте про "колокольчик": як правильно називається ця квітка українською?

Багато українців і досі вживають слово "колокольчик", навіть не замислюючись, що це русизм.

Правильна українська назва квітки "колокольчик" – це "дзвіночки".

Дзвіночки – багаторічні рослини, що ростуть у Європі і цвітуть з кінця весни до середини літа.

У літературній українській мові закріпилася назва дзвіночки – саме так перекладається латинська назва Campanula. Вона походить від слова "дзвін" і точно передає форму квітки