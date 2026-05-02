Чимало українців у побуті називають гриб Morchella словом "сморчок", однак це русизм. В українській мові правильно вживати назву сморж – саме вона є нормативною і відповідає літературній традиції.
Як правильно називати гриб і що про нього відомо?
Сморжі (латинська назва – Morchella) – це рід їстівних грибів, які високо цінуються у кулінарії. Вони мають характерну пористу, "стільникову" шапинку, що нагадує бджолині стільники.
Ці гриби вважають весняними – зазвичай вони з'являються у квітні – травні, інколи раніше залежно від погодних умов. Ростуть сморжі переважно у листяних і змішаних лісах, на узліссях, галявинах, а також у садах чи парках.
Важливо знати, що сморжі належать до умовно їстівних грибів. Перед вживанням їх потрібно обов'язково термічно обробляти – відварювати або добре просмажувати.
Які бувають сморжі і як їх використовують?
Серед найпоширеніших видів сморжів виділяють:
- сморж їстівний (звичайний);
- сморж конічний;
- сморж товстоногий.
Усі вони мають схожий зовнішній вигляд, але можуть відрізнятися формою шапинки та відтінком – від світло-бежевого до темно-коричневого.
Сморжі вважаються делікатесом у багатьох кухнях світу. Їх додають до соусів, супів, пасти та м'ясних страв. Завдяки насиченому смаку та аромату вони високо цінуються серед гурманів.
Важливо! Водночас грибники радять бути уважними: сморжі можна сплутати з отруйними строчками, тому збирати їх варто лише за наявності достатнього досвіду.
Дзвіночки – багаторічні рослини, що ростуть у Європі і цвітуть з кінця весни до середини літа.
У літературній українській мові закріпилася назва дзвіночки – саме так перекладається латинська назва Campanula. Вона походить від слова "дзвін" і точно передає форму квітки