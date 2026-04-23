Навесні та влітку українські луки, ліси й сади наповнюються ніжними квітами, які часто помилково називають "колокольчиками". Однак, як пише СЛОВНИК.UA, правильна українська назва цієї рослини – дзвіночки.

Як правильно називати "колокольчик" українською?

У літературній українській мові закріпилася назва дзвіночки – саме так перекладається латинська назва Campanula. Вона походить від слова "дзвін" і точно передає форму квітки, яка нагадує маленькі дзвоники.

Мовознавці наголошують: вживання слова "колокольчик" є русизмом, тому в публічному мовленні та на письмі варто уникати цього варіанта. Натомість "дзвіночки" – це природна і нормативна форма, яку подають українські словники.

Цікаво, що в народі можна почути й інші варіанти назв, однак саме "дзвіночки" є найпоширенішою та загальноприйнятою.

Де ростуть дзвіночки і коли вони цвітуть?

Дзвіночки – це багаторічні трав'янисті рослини, які ростуть у різних куточках Європи, зокрема й в Україні. Їх можна зустріти на луках, у лісах, на схилах гір і навіть у садах як декоративні рослини.

Зазвичай вони цвітуть із кінця весни до середини літа. Квіти мають характерну форму дзвіночка і можуть бути синіми, фіолетовими, білими або ніжно-рожевими.

Існує понад 300 видів дзвіночків. Серед них є як дикорослі, так і культурні сорти, які вирощують у квітниках. Вони невибагливі у догляді та часто використовуються для озеленення клумб і садів.

Тож милуючись цими п'янкими весняними барвами, варто пам'ятати не лише про красу природи, а й про правильність мовлення – і називати ці квіти українською: дзвіночки.

