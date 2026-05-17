Русизм, который мы слышим каждую весну: как правильно на украинском назвать "скворца"

С приходом весны украинские сады наполняются пением мелких перелетных птиц, названия которых мы часто бессознательно искажаем на иностранный лад. Одним из самых распространенных языковых огрехов является употребление суржикового слова "скворец", хотя в нашем языке для этого пернатого друга есть прекрасное родное имя.

Весной в украинских городах и селах часто можно услышать пение птиц, которых некоторые до сих пор называют "скворцами". Однако такая форма является русизмом и не соответствует нормам украинского литературного языка.

Смотрите также Не говорите "Германия": как правильно назвать эту страну на украинском

Как правильно называть птицу?

Правильное украинское название этой птицы – скворец. Именно это слово фиксируют словари и использует литературный украинский язык.

Форма "скворец" или "скворец" происходит из русского языка и считается суржиковой. В украинской речи ее советуют избегать.

Поэтому правильно говорить:

"На дереве сидит скворец";

"Шпаки вернулись из теплых краев";

"Во дворе поет скворец".

Что это за птица и чем она известна?

Скворец – это небольшая певчая птица с темными блестящими перьями. Скворцы распространены почти по всей Европе, в том числе и в Украине.

Эти птицы известны своей способностью подражать различным звукам. Иногда они могут повторять пение других птиц или даже отдельные звуки из окружающей среды.

Шпаки также очень полезны для природы и сельского хозяйства, ведь поедают многих насекомых и вредителей.

Как по-русски называется "скворешник"?

Вместе со словом "скворец" украинцы часто используют и русизм "скворешник". Так называют домик для скворцов.

Правильное украинский аналог – "скворечник". Именно это слово является нормативным в украинском языке.

Например:

"Дедушка сделал скворечник";

"На дереве висит новый скворечник".

Слово "скворечник" образовано естественно от украинского названия птицы – "скворец", поэтому именно его следует использовать в ежедневной речи.

Он не "уж": на украинском эта выразительная змейка имеет несколько иное название

Не только летающим животным, но и ползающим часто дают названия-русизмы. Неожиданно, даже ужа некоторые называют неправильно.

На украинском языке змею с желтыми пятнами с обеих сторон головы называют "вуж", а не "уж".

Ужи неядовитые, распространены в Европе, и могут быть соседями людей, часто живут возле водоемов.

Считается, что слово праславянского происхождения – "*ǪŽЬ", поэтому очень созвучно с русским вариантом. В других славянских языках тоже присутствуют оба варианта: на польском – wąż, словацком – užovka, словенском – vóž.