Весной в украинских городах и селах часто можно услышать пение птиц, которых некоторые до сих пор называют "скворцами". Однако такая форма является русизмом и не соответствует нормам украинского литературного языка.
Как правильно называть птицу?
Правильное украинское название этой птицы – скворец. Именно это слово фиксируют словари и использует литературный украинский язык.
Форма "скворец" или "скворец" происходит из русского языка и считается суржиковой. В украинской речи ее советуют избегать.
Поэтому правильно говорить:
- "На дереве сидит скворец";
- "Шпаки вернулись из теплых краев";
- "Во дворе поет скворец".
Что это за птица и чем она известна?
Скворец – это небольшая певчая птица с темными блестящими перьями. Скворцы распространены почти по всей Европе, в том числе и в Украине.
Эти птицы известны своей способностью подражать различным звукам. Иногда они могут повторять пение других птиц или даже отдельные звуки из окружающей среды.
Шпаки также очень полезны для природы и сельского хозяйства, ведь поедают многих насекомых и вредителей.
Как по-русски называется "скворешник"?
Вместе со словом "скворец" украинцы часто используют и русизм "скворешник". Так называют домик для скворцов.
Правильное украинский аналог – "скворечник". Именно это слово является нормативным в украинском языке.
Например:
- "Дедушка сделал скворечник";
- "На дереве висит новый скворечник".
Слово "скворечник" образовано естественно от украинского названия птицы – "скворец", поэтому именно его следует использовать в ежедневной речи.
Он не "уж": на украинском эта выразительная змейка имеет несколько иное название
Не только летающим животным, но и ползающим часто дают названия-русизмы. Неожиданно, даже ужа некоторые называют неправильно.
На украинском языке змею с желтыми пятнами с обеих сторон головы называют "вуж", а не "уж".
Ужи неядовитые, распространены в Европе, и могут быть соседями людей, часто живут возле водоемов.
Считается, что слово праславянского происхождения – "*ǪŽЬ", поэтому очень созвучно с русским вариантом. В других славянских языках тоже присутствуют оба варианта: на польском – wąż, словацком – užovka, словенском – vóž.