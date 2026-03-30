А вот с названием беда – иногда можно услышать слово "сворешник" – это искаженная форма русского "скворечник". От названия птички, которая чаще всего там поселяется – "скворца".

Но в украинском языке птичка называется по-другому, а потому и "хатинка" – тоже. Птичка называется – "шпак", а правильное соответствие на украинском – "шпаківня".

Это слово зафиксировано в нормативных словарях, в частности в Словарь украинского языка – в 11 томах и современных орфографических словарях: "шпаківня" – это искусственное гнездо для скворцов, сделанное человеком, имеющее вид будочки с отверстием, прикрепленной на высоком шесте или на дереве".

Обратите внимание! Доподлинно неизвестно, когда люди впервые начали изготавливать скворечники. Но такие искусственные гнезда можно заметить на полотнах фламандских живописцев XV века. А Василий Левшин в "Книге для охотников" 1774 года, писал, что во многих местах России и Украины хозяева изготавливают специальные свертки из бересты, в которых охотно селятся скворцы.

А название птички походит от праславянского ščьpakъ, производное от ščipati в значении "дразнить, раздражать". Поскольку скворцы умеют передразнивать, имитировать голоса других птиц.

Интересно, что и в украинском языке, и в русском языке название птички образовалось от "голоса" птицы (как и других птиц, к примеру – "синичка"). Но особенности словообразования каждого языка образовали свои наименования:

на украинском – шпак;

на русском – скворец.

Эта птичка – шпак

В украинском языке нет окончания "єшнік" как продуктивного словообразовательного элемента в таких словах, поэтому форма – "сворєшнік" выглядит неестественно.

В литературе вы можете встретить и другое название – "шпаківниця", что очень похоже на "шахівшиця":

Покинули свої хатки-шпаківниці чорно-рябенькі шпаки. Величезними табунами літають вони над ланами, луками (Александр Копыленко, "Как они...").

