Кого можно назвать "шпакуватим" и на какие черты внешности намекает слово, рассказываем со ссылкой на языковеда Андрея Шимановского.

Смотрите также Наталья или Наталья: какой вариант имени правильный на украинском языке

Что означает слово "шпакуватий"?

В украинском языке немало слов-сравнений, касающихся внешности или поведения человека и животного. Эти наблюдения формировались годами и очень точно, главное – необычно, рассказывают об особенности.

Слышали ли вы такое описание – "шпакуватий"? О ком так говорят – рассказываем.

Слово не выдумка, его фиксируют словари и можно встретить в произведениях Ивана Франко и Михаила Коцюбинского.

"Його сусід-кларнетист, шпакуватий вже циган, граючи, куняв." (Михаил Коцюбинский).

"Шпакуватий" – одно из тех украинских слов, пахнущих древностью. А так называют человека, в чьих волосах уже появилась седина – на висках или в челке и даже в усах или бороде. В народной культуре седина всегда была знаком мудрости, жизненного опыта, не зря говорят – благородная седина.

Происхождение этого прилагательного напрямую связано с видом птицы скворца: его перья темные, но с серебристыми бликами, будто вкраплены искрами седины.

Именно эта природная метафора перенеслась на человека, который входит в пору зрелости. В фольклоре же "шпаковатий" часто намекает на зрелость, жизненный опыт, но еще не старость. Оно не так констатирует старость, как рисует переход от черного к серебряному, от молодости к зрелости.

В литературе "шпакуватые" персонажи предстают живыми, сильными, с жизненным опытом, но уже обозначенными временем.

"Лаврін Перегуда помітно постарів за останні місяці. Колись чорне, аж синє волосся, що кучерявилось над високим чолом, стало шпакуватим, а на скронях зовсім-таки білим". (Анатолий Ищук).

Интересно, что "шпакуватим" чаще всего называют именно мужчину. А еще мужчину такого возраста можно назвать – "сивочолим", "літнім" или "статечним".

"Колючий" – это какой: смотрите видео

Но согласитесь описание человека – "Він уже шпакуватий, але очі ще молоді", звучит загадочно и комплиментарно.

Однако, это не все возможности этого слова. "Шпакуватим" могут назвать и лошадь. "Шпакуватий кінь" – это лошадь темно-серой, седоватой масти, иногда с легким серебристым или зеленоватым оттенком, что напоминает окрас скворца. Это начальная, неполная седина, характеризующая масть животного, а не полное поседение.

Кроме того, "шпакуватий" это и оттенок – предмет или ткань с пестрой окраской. Украинский язык имеет немало цветов, обозначения которых многим не знакомо – черленый, блаватный, крицевый, лилейный и другие, о которых мы писали ранее.

Одно слово – а три варианта использования. Воспользуйтесь им!

Итак, "шпакуватим" называют того, чьи волосы начинают седеть, напоминая перья скворца – темные с белыми крапинками. Это слово – хороший пример того, как украинский язык умеет переносить образы из природы в бытовую характеристику человека.

Оно не одно такое. Вспомните, какого человека могут назвать медведем, или о каком поведении скажут – "вот уже лиса!".

Кстати, мы рассказывали ранее, как правильно на украинском называть животных "ведмідь" или "медвідь". Вам будет интересно!