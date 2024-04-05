Как правильно назвать на украинском "цветочно-конфетный период"

Украинцы часто могут употреблять суржиковые слова. Даже когда говорят о любви и отношениях.

Но выражать свои чувства надо красиво – соответственно правильным украинским. І Образование 24 в этом поможет.

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Как правильно назвать "цветочно-конфетный период"

Начало отношений, когда потенциальные влюбленные лучше узнают друг друга, могут называть "цветочно-конфетным периодом". Однако так самый романтический период отношений называть не стоит. Вы употребляете при этом суржик и портите не только свою речь, но и часто впечатление вашей избранницы/избранника.

Дело в том, что мужчины дарят, а женщины получают в подарок не "цветы" и "конфеты" – а "квіти" (или "букети квітів") и "цукерки" (укр.). Поэтому начальный этап отношений лучше называть "цукерково-букетним періодом" отношений.

Как правильно сказать на украинском

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