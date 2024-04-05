Як правильно назвати українською "цветочно-конфетний період"

Українці часто можуть вживати суржикові слова. Навіть коли говорять про кохання і стосунки.

Натомість висловлювати свої почуття треба красиво – відповідно правильною українською. І Освіта 24 у цьому допоможе.

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Як правильно назвати "цветочно-конфетний період"

Початок стосунків, коли потенційні закохані краще пізнають один одного, можуть називати "цветочно-конфетним періодом". Однак так найромантичніший період стосунків називати не варто. Ви вживаєте при цьому суржик і псуєте не лише своє мовлення, а й часто враження вашої обраниці/обранця.

Річ у тому, що чоловіки дарують, а жінки отримують у подарунок не "цвіти" і "конфети" – а квіти (чи букети квітів) і цукерки. Тож початковий етап стосунків краще називати "цукерково-букетним періодом" стосунків.

Як правильно сказати українською

Раніше ми також надавали вам мовні поради щодо правильних назв квітів.

Зокрема, як правильно назвати "ноготки".

Як українською треба називати "георгіну".

І чому не треба казати "піон" та як назвати цю красиву квітку.