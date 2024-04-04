Зокрема, неправильними назвами "нагороджують" красиві квіти. Натомість Освіта 24 допомагає позбуватися суржику.

Дивіться також Як правильно українською назвати "георгіну"

Як правильно українською назвати "ноготки"

Тож продовжуємо виправляти неправильні "квіткові" назви. Зокрема, замінимо таку суржикову назву як "ноготки".

Так українці помилково можуть найменовувати рід трав'янистих та півкущових рослин родини складноцвітих з оранжево-жовтими квітками, зібраними в кошики.

Однак правильно українською ці красиві квіти треба називати "нагідками".

Зверніть увагу! У нашій антисуржиковій добірці ми детально розповіли, як правильно називати різні види квітів українською. Також підказали, як замінити "популярні" суржикові назви цих рослин. Про це ви можете прочитати за посиланням.

Як правильно назвати "георгіну"