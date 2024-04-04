Зокрема, неправильними назвами "нагороджують" красиві квіти. Натомість Освіта 24 допомагає позбуватися суржику.
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Як правильно українською назвати "ноготки"
Тож продовжуємо виправляти неправильні "квіткові" назви. Зокрема, замінимо таку суржикову назву як "ноготки".
Так українці помилково можуть найменовувати рід трав'янистих та півкущових рослин родини складноцвітих з оранжево-жовтими квітками, зібраними в кошики.
Однак правильно українською ці красиві квіти треба називати "нагідками".
Як правильно назвати "георгіну"
- Якщо ж ви почули, що хтось називає трав'янисту декоративну рослину родини складноцвітих, що цвіте великими різнобарвними квітками і розмножується вегетативним способом або ж квітку цієї рослини "георгіною", знайте: це суржикова назва.
- Українською правильно казати "жоржина".
- До речі, ця квітка має найширшу палітру забарвлень і розмаїттям форм.
- Тим паче може милувати ваше око з липня аж до заморозків.