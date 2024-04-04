В частности, неправильными названиями “награждают” красивые цветы. Вместо этого Образование 24 помогает избавляться от суржика.

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Как правильно на украинском назвать "ноготки"

Поэтому продолжаем исправлять неправильные "цветочные" названия. В частности, заменим такое суржиковое название как "ноготки".

Так украинцы ошибочно могут называть род травянистых и полукустовых растений семейства сложноцветных с оранжево-желтыми цветками, собранными в корзины.

Однако правильно на украинском эти красивые цветы надо называть "нагідки".

Обратите внимание! В нашей антисуржиковой подборке мы подробно рассказали, как правильно называть разные виды цветов на украинском. Также подсказали, как заменить "популярные" суржиковые названия этих растений. Об этом вы можете прочитать по ссылке.

Как правильно назвать "георгину"