Не "волчок" и не "юла": как правильно назвать эту детскую игрушку на украинском языке

Многие украинцы с детства помнят игрушку, которая вращается на острие, однако часто называют её словом "волчок" или "юла". На самом деле в украинском языке есть собственное название для этой игрушки, которое было известно задолго до распространения русифицированных вариантов.

В украинском языке есть много собственных названий для привычных вещей, но часть слов постепенно вытеснялась под влиянием других языков, именно так произошло со словом "волчок" — вариантом, который часто можно услышать в быту, хотя в украинском языке есть естественный аналог. Речь идет об игрушке, которая вращается вокруг своей оси благодаря раскручиванию; в современном украинском литературном языке её правильно называть "дзига".

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Почему "волчок" и "юла" не являются лучшими вариантами

Слово "волчок" происходит из русского языка и буквально означает "маленький волк", однако в быту им называли именно игрушку, которая крутится. Из-за длительного влияния русского языка этот вариант закрепился в речи многих украинцев.

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Также можно услышать слово "юла", которое тоже является заимствованным вариантом и чаще ассоциируется с русскоязычной средой. Хотя многие люди используют эти названия, они не являются исконно украинскими словами.

Зато слово "дзига" имеет давнюю историю в украинском языке. Оно обозначает небольшой вращающийся предмет, обычно игрушку в форме конуса или другой фигуры, которая крутится на заостренной основе.

Где употребляется слово "дзига"

Слово "дзига" можно встретить в украинской художественной литературе, фольклоре и устной речи. Оно было распространено в различных регионах Украины и использовалось для описания детских игр.

Помимо прямого значения, у слова есть и переносные значения. Например, "крутиться как дзига" означает быть очень активным, постоянно двигаться или не находить себе места.

Возвращение к таким словам, как "дзига", помогает сохранять украинскую языковую традицию и избавляться от суржиковых форм, которые закрепились в быту в силу исторических обстоятельств.