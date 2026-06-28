Українська мова має багато власних назв для звичних речей, але частина слів поступово витіснялася через вплив інших мов, саме так сталося зі словом "волчок" – варіантом, який часто можна почути в побуті, хоча в українській є природний відповідник. Йдеться про іграшку, яка обертається навколо своєї осі завдяки розкрученню, у сучасній українській літературній мові її правильно називати дзиґа.

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Чому "волчок" і "юла" не є найкращими варіантами

Слово "волчок" походить із російської мови й буквально означає "маленький вовк", однак у побуті ним називали саме іграшку, яка крутиться. Через тривалий вплив російської мови цей варіант закріпився в мовленні багатьох українців.

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Також можна почути слово "юла", яке теж є запозиченим варіантом і частіше пов'язане з російськомовним середовищем. Хоча багато людей використовують ці назви, вони не є питомими українськими словами.

Натомість слово дзиґа має давню історію в українській мові. Воно позначає невеликий предмет, який обертається, зазвичай іграшку у формі конуса або іншої фігури, що крутиться на загостреній основі.

Де вживають слово "дзиґа"

Слово "дзиґа" можна зустріти в українській художній літературі, фольклорі та живому мовленні. Воно було поширене в різних регіонах України та використовувалося для опису дитячих ігор.

Крім прямого значення, слово має й переносні значення. Наприклад, "крутитися як дзиґа" означає бути дуже активним, постійно рухатися або не знаходити собі місця.

Повернення до таких слів, як "дзиґа", допомагає зберігати українську мовну традицію та позбуватися суржикових форм, які закріпилися в побуті через історичні обставини.