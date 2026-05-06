С дефисом или вместе: как на самом деле правильно писать номер дома с буквой

Многие украинцы пишут номера домов с буквами неправильно – без дефиса или с маленькой буквы. Филолог объяснила, какая форма соответствует нормам правописания.

Правильное написание адреса – это не только формальность, но и часть языковой культуры. Филолог и литературный редактор Ольга Васильева рассказывает, что особенно часто ошибки случаются тогда, когда номер дома имеет дополнительную букву.

Как правильно писать номер дома с буквой?

Филолог и литературный редактор Ольга Васильева обратила внимание на правило, которое четко зафиксировано в украинском правописании.

Согласно параграфу 35 Украинского правописания, числительно-буквенные обозначения следует писать через дефис. Это правило касается не только домов, но и классов, корпусов и других объектов.

Правильные примеры:

дом № 28-Г

корпус 3-А

7-А класс

Итак, вариант "40Б" или "40 Б" является неправильным. Нормативная форма – 40-Б.

Какие еще требования предусмотрены нормами?

Это правило подтверждает и Постановление Кабинета Министров Украины № 690 от 7 июля 2021 года.

Документ определяет:

используются заглавные буквы украинского алфавита ;

; буква ставится после цифры через дефис ;

; последовательность букв соответствует украинской азбуке.

То есть правильно писать именно так: ул. Клавдиевская, 40-Б.

Специалисты отмечают: важно не путать дефис с тире и не использовать строчную букву. Соблюдение этих простых правил помогает избежать ошибок в документах и повседневной жизни.

Не "халатное отношение": как правильно сказать на украинском без русизмов?

Выражение "халатное отношение" является калькой с русского, на украинском правильно говорить "небрежное отношение".

Избегание калек делает речь более естественной и соответствующей нормам литературного украинского, например, "нижнее белье" – "нижнее белье" или "творог" – "домашний сыр".

В комментариях к видео репетиторки пользователи также активно обсуждали языковые нормы. В частности, часть из них отмечала, что привыкла к слову "творог" с детства, другие предлагали варианты вроде "мягкий сыр" или "творог".