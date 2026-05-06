С дефисом или вместе: как на самом деле правильно писать номер дома с буквой
- Согласно Украинскому правописанию, числительно-буквенные обозначения следует писать через дефис, используя заглавные буквы.
- Постановление Кабинета Министров Украины № 690 подтверждает, что буква ставится после цифры через дефис в соответствии с украинским алфавитом.
Многие украинцы пишут номера домов с буквами неправильно – без дефиса или с маленькой буквы. Филолог объяснила, какая форма соответствует нормам правописания.
Правильное написание адреса – это не только формальность, но и часть языковой культуры. Филолог и литературный редактор Ольга Васильева рассказывает, что особенно часто ошибки случаются тогда, когда номер дома имеет дополнительную букву.
Как правильно писать номер дома с буквой?
Филолог и литературный редактор Ольга Васильева обратила внимание на правило, которое четко зафиксировано в украинском правописании.
Согласно параграфу 35 Украинского правописания, числительно-буквенные обозначения следует писать через дефис. Это правило касается не только домов, но и классов, корпусов и других объектов.
Правильные примеры:
- дом № 28-Г
- корпус 3-А
- 7-А класс
Итак, вариант "40Б" или "40 Б" является неправильным. Нормативная форма – 40-Б.
Какие еще требования предусмотрены нормами?
Это правило подтверждает и Постановление Кабинета Министров Украины № 690 от 7 июля 2021 года.
Документ определяет:
- используются заглавные буквы украинского алфавита;
- буква ставится после цифры через дефис;
- последовательность букв соответствует украинской азбуке.
То есть правильно писать именно так: ул. Клавдиевская, 40-Б.
Специалисты отмечают: важно не путать дефис с тире и не использовать строчную букву. Соблюдение этих простых правил помогает избежать ошибок в документах и повседневной жизни.
Не "халатное отношение": как правильно сказать на украинском без русизмов?
Выражение "халатное отношение" является калькой с русского, на украинском правильно говорить "небрежное отношение".
Избегание калек делает речь более естественной и соответствующей нормам литературного украинского, например, "нижнее белье" – "нижнее белье" или "творог" – "домашний сыр".
В комментариях к видео репетиторки пользователи также активно обсуждали языковые нормы. В частности, часть из них отмечала, что привыкла к слову "творог" с детства, другие предлагали варианты вроде "мягкий сыр" или "творог".