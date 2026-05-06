Правильне написання адреси – це не лише формальність, а й частина мовної культури. Філологиня та літературна редакторка Ольга Васильєва розповідає, що особливо часто помилки трапляються тоді, коли номер будинку має додаткову літеру.

Як правильно писати номер будинку з літерою?

Філологиня та літературна редакторка Ольга Васильєва звернула увагу на правило, яке чітко зафіксоване в українському правописі.

Згідно з параграфу 35 Українського правопису, числівниково-літерні позначення слід писати через дефіс. Це правило стосується не лише будинків, а й класів, корпусів та інших об’єктів.

Правильні приклади:

будинок № 28-Г

корпус 3-А

7-А клас

Отже, варіант "40Б" або "40 Б" є неправильним. Нормативна форма – 40-Б.

Які ще вимоги передбачені нормами?

Це правило підтверджує і Постанова Кабінету Міністрів України № 690 від 7 липня 2021 року.

Документ визначає:

використовуються великі літери українського алфавіту ;

; літера ставиться після цифри через дефіс ;

; послідовність літер відповідає українській абетці.

Тобто правильно писати саме так: вул. Клавдіївська, 40-Б.

Фахівці наголошують: важливо не плутати дефіс із тире та не використовувати малу літеру. Дотримання цих простих правил допомагає уникнути помилок у документах і повсякденному житті.

Не "халатне відношення": як правильно сказати українською без русизмів?

Вислів "халатне відношення" є калькою з російської, українською правильно казати "недбале ставлення".

Уникання кальок робить мовлення більш природним і відповідним нормам літературної української, наприклад, "нижня білизна" – "спідня білизна" або "творог" – "домашній сир".

У коментарях до відео репетиторки користувачі також активно обговорювали мовні норми. Зокрема, частина з них зазначала, що звикла до слова "творог" із дитинства, інші пропонували варіанти на кшталт "м'який сир" або "кисломолочний сир".