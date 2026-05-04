"Пожежник" или "пожарный": как правильно на украинском называть профессию

Каждый раз, когда речь идет о спасателях, в сети вспыхивают споры о правильном названии этой профессии. Рассказываем, почему слово "пожарный" является калькой и какие исконно украинские соответствия помогут вам говорить грамотно.

В повседневной речи можно услышать как "пожежник", так и "пожарный". Однако эти слова не являются равнозначными по нормам украинского языка.

Пожарный или пожарный: разбираемся в терминах

Долгое время в нашей речи господствовало слово "пожарный", которое является прямым заимствованием из русского языка. В украинском языке прилагательные на -ий обычно указывают на признак предмета, а не на лицо. Поэтому "пожарным" может быть автомобиль, кран или гидрант, но отнюдь не человек. Зато для названий профессий и лиц по роду деятельности украинский язык использует суффикс -ник.

Согласно нормам современного украинского языка, правильным названием профессии является пожарный. Это слово зафиксировано в академических словарях и является естественным для нашей морфологии. Использование формы "пожарный" в отношении человека – это грубая лексическая ошибка, которой следует избегать как в повседневном общении, так и в официальных текстах.

Исконные соответствия и современные названия

Кроме стандартного "пожежник", украинский язык имеет чрезвычайно красивый и точный синоним – огнеборец. Это слово не только передает суть работы, но и подчеркивает героизм людей, которые вступают в поединок со стихией. Оно все чаще появляется в медиа и официальных обращениях как почетное название профессии.

В официально-деловом стиле и в структуре ГСЧС сегодня чаще всего используют обобщенное название – спасатель. Это связано с тем, что функции современных пожарных частей значительно расширились: они не только тушат пожары, но и деблокируют пострадавших в ДТП, работают на завалах и проводят разминирование.

Обратите внимание! Итак, выбирая между вариантами, отдавайте предпочтение словам пожарный, огнеборец или спасатель, оставляя "пожарного" только для описания техники и инвентаря.

Правильное украинское название растения "шалфей" – шалфей, что является калькой с русского.

В Украине растет 29 видов шалфея, два из которых культивируются: шалфей лекарственный и шалфей мускатный.

Украинское название очень близко к латинскому – Salvia, а буква "с" изменилась на "ш" под влиянием немецкого или польского языков – szałwia.