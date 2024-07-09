Как проверить, поступил ли на бюджет или контракт в вуз в 2024 году

В Украине 11 июля стартует дополнительная сессия НМТ 2024 года. Основная продолжалась в течение 14 мая – 25 июня.

Результаты НМТ нужны для поступления в вузы Украины. Их абитуриент может найти в личном кабинете абитуриента.

Смотрите также Какие специальности имеют особую поддержку государства

Как проверить, поступил ли в вуз

Для поступления на творческие или спортивные специальности надо еще пройти дополнительный творческий конкурс. Об этом указано в Порядке приема в учреждения высшего образования на 2024 год.

Рейтинговые списки сформируют до 5 августа 2024 года.

Если вас рекомендовали к зачислению на бюджет, ваш статус "Допущен к конкурсу" изменится на "Рекомендовано к зачислению" (обучение по государственному (региональному) заказу).

Если вы претендовали на контрактное место, ваш статус "Допущено к конкурсу" или "Допущено к конкурсу (обучение за средства физических и / или юридических лиц") изменится на "Рекомендовано к зачислению" (обучение за средства физических и / или юридических лиц).

Если вы не выполните вовремя требования к зачислению, статус может измениться на "Исключено из списка рекомендованных" (обучение по государственному (региональному) заказу).

Приемная комиссия также может изменить этот статус на "Допущено к конкурсу" (обучение за средства физических и юридических лиц).

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Абитуриенту при этом надо пристально следить за ходом вступительной кампании на сайтах выбранных вузов.

Ранее мы информировали о том, какие специальности имеют особую поддержку государства. Об этом читайте по ссылке.