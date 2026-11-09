После удара со стороны России школы в Житомире переходят на дистанционное обучение

Некоторые школы Житомира переходят на дистанционное обучение. Из-за российского удара эти учебные заведения остались без отопления.

Эта информация появилась на официальном канале Житомирского городского совета.

Какие учебные заведения переходят на дистанционное обучение?

Из-за отсутствия отопления часть учебных заведений города временно переведут на другой режим работы.

В школах, где нет тепла, введут дистанционное обучение.

Детей из детских садов, где нет отопления, временно переведут в другие дошкольные учреждения.

Об изменениях родителям сообщат администрации учреждений через родительские чаты.

Городские больницы и поликлиники продолжают работать в обычном режиме, поэтому медицинская помощь доступна.

Напомним, 7 ноября Россия нанесла удар по одной из котельных города. Подача тепла в дома, которые она обслуживает, была прекращена.

По состоянию на утро 8 ноября без централизованного отопления оставались 140 жилых домов. Часть жилых домов переподключили к другой котельной.

В настоящее время коммунальные службы работают над восстановлением котельной и теплоснабжения. Бригады задействованы в работах в усиленном режиме.

Напомним, ранее в Житомире ввели режим экономии электроэнергии из-за повреждения энергосистемы. Коммунальный электротранспорт остановили, уличное освещение сократили, а часть светофоров отключили.