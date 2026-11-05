Остановка транспорта и отключенные светофоры: Житомир переходит в режим суровой экономии света

Житомир переходит в режим суровой экономии света / Unsplash
В Житомире 5 ноября полностью остановили движение муниципального электротранспорта из-за значительных повреждений энергосистемы страны. Уличное освещение перевели в экономный режим, а часть светофоров отключили от электропитания.
Как сообщили в Житомирском городском совете, снижение нагрузки на подстанции в настоящее время является критически важным для предотвращения новых крупных аварий и стабилизации подачи электроэнергии.
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Какова ситуация в Житомире
Местные власти призвали жителей общины максимально сократить использование мощных бытовых электроприборов, прежде всего в вечерние часы пиковой нагрузки.
Представителей местного бизнеса попросили полностью отключить рекламные вывески, электронные экраны, фасадную подсветку и другое декоративное освещение.
Отдельное обращение было направлено водителям и пешеходам города, поскольку на ключевых перекрестках светофоры работают с перебоями или остаются полностью обесточенными.
Всех участников дорожного движения призвали неукоснительно выполнять требования установленных дорожных знаков, предоставлять безусловное преимущество пешеходам и соблюдать безопасную скорость.
Каждый выключенный лишний прибор – это вклад в стабильность нашей энергосистемы. Сегодня наша общая ответственность – помочь энергосистеме выстоять
Прогнозы
К слову, недавно из-за обстрелов также прекратили выработку три ключевые теплоэлектроцентрали Киева, что существенно усугубило общий дефицит мощности в общегосударственной системе.
А 6 ноября в некоторых областях в течение суток снова будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. Для всех категорий потребителей будут вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 2,5 до 4 очередей.
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