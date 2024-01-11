В украинском языке есть слова, которые несправедливо носители языка забывают. Или вообще не знают.

А на их месте часто "роскошествуют" российские соответствия. Поэтому известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" заявил: сегодня будем обогащать наш словарь.

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Как сказать на украинском "косноязычие, косноязычный человек"

Учитель предложил проверить себя и подумать, как по-украински сказать "косноязычие, косноязычный человек".

По-украински будет так: "недорікуватість, недорікувата людина",

– уточнил языковед.

И добавил, что еще можно сказать "гугнявий" или "недомовний".

Что интересно, слово "недорікуватий" еще имеет синоним "недоріка".

В переносном смысле "недорікуватим" (укр.) называют человека, не способного справиться с чем-либо своими силами или беспомощного.

А "недорікрю" (укр.) наименуют человека с дефектом речи, заключающийся в неумении правильно и четко произносить некоторые звуки или слова.

В переносном смысле это слово еще обозначает ни на что не способного человека, ничтожного.

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