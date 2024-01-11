В українській мові є такі слова, які несправедливо носії мови забувають. Або взагалі не знають.

А на їхньому місці часто "розкошують" російські відповідники. Тож відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив: сьогодні будемо збагачувати наш словник.

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Як сказати українською "косноязычие, косноязычный человек"

Вчитель запропонував перевірити себе і подумати, як українською сказати "косноязычие, косноязычный человек".

Українською буде так: "недорікуватість, недорікувата людина",

– уточнив мовознавець.

І додав, що ще можна сказати "гугнявий" або ж "недомовний".

Що цікаво, слово "недорікуватий" ще має синонім "недоріка".

У переносному значенні "недорікуватою" називають людину, неспроможну впоратися з чим-небудь своїми силами чи безпорадну.

А "недорікою" найменовують людину з дефектом мови, що полягає у невмінні правильно й чітко вимовляти деякі звуки чи слова.

У переносному значенні це слово ще позначає ні на що не здатну людину, нікчему.

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