Як сказати українською "косноязычие, косноязычный человек"

11 січня 2024, 21:25
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В українській мові є такі слова, які несправедливо носії мови забувають. Або взагалі не знають. 

А на їхньому місці часто "розкошують" російські відповідники. Тож відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив: сьогодні будемо збагачувати наш словник. 

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Як сказати українською "косноязычие, косноязычный человек"

Вчитель запропонував перевірити себе і подумати, як українською сказати "косноязычие, косноязычный человек". 

Українською буде так: "недорікуватість, недорікувата людина",
– уточнив мовознавець. 

І додав, що ще можна сказати "гугнявий" або ж "недомовний".

Що цікаво, слово "недорікуватий" ще має синонім "недоріка". 

У переносному значенні "недорікуватою" називають людину, неспроможну впоратися з чим-небудь своїми силами чи безпорадну. 

А "недорікою" найменовують людину з дефектом мови, що полягає у невмінні правильно й чітко вимовляти деякі звуки чи слова.  

У переносному значенні це слово ще позначає ні на що не здатну людину, нікчему. 

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Як назвати "горбушку" українською

  • Олександр Авраменко також розповідав, що пригорілу скоринку, що утворюється при випіканні хліба, чимало українців називає "горбушкою".
  • Але це це росіянізм.
  • Як правильно сказати українською, читайте тут. 
Автор: Марія Волошин