Как сказать по-украински "утро вечера мудренее": колоритные соответствия

Украинцы часто любят "тянуть" в свою речь русские выражения. Но этого делать не стоит.

Тем более, что наш язык имеет немало интересных и разнообразных фраз на все случаи жизни. Поэтому, если хотите отложить важное решение до утра следующего дня, не говорите, что "утро вечера мудренее", убеждает Образование 24.

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Как сказать на родном языке "утро вечера мудренее"

Также не пытайтесь такие фразы переводить дословно на украинский. И не говорите, что "утро мудрее вечера".

Образование 24 вместо этого подскажет, как сказать красиво на украинском.

Но сначала предлагаем узнать, знают ли украинцы правильные варианты.

Знают ли украинцы соответствия к фразе "утро вечера мудренее": видео

Так, известный языковед и учитель Александр Авраменко отмечал, что на украинском "утро вечера мудренее" звучит так: мати-ніч дасть пораду.

Можно еще эту фразу заменить так:

Ніч додасть розуму.

Ранок покаже.

Ранок покаже, що вечір не скаже.

Завтра буде видніше.

Година вранці варта двох увечері.

Мы также рассказывали о том, как правильно на украинском назвать "совесть". Об этом читайте по ссылкеям.