Не "в першу чергу": как сказать по-украински "в первую очередь"
25 сентября 2024, 21:23Читати новину українською
Источник:Виктория Хмельницкая
Украинцы часто могут "тянуть" в свою речь кальки с русского. Но этого этого делать не стоит.
В украинском языке есть немало красивых фраз, которыми можно заменить русские. Тренер по речи Виктория Хмельницкая привела один красноречивый пример.
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Как сказать на украинском "в первую очередь"
Она предложила заменить русскую фразу "в первую очередь".
Хмельницкая отметила: если вы подумали, что это – "в першу чергу", то ошибаетесь. Это калькированный перевод с русского.
А у нас есть свои слова. И уверена, что вы их знаете,
– подчеркнула тренер по речи.
И привела примеры замены:
- насамперед;
- спершу;
- спочатку;
- передусім;
- передовсім;
- найперше;
- особливо.
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