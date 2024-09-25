Не "в першу чергу": как сказать по-украински "в первую очередь"

25 сентября 2024, 21:23
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Автор: Мария Волошин

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Виктория Хмельницкая

Украинцы часто могут "тянуть" в свою речь кальки с русского. Но этого этого делать не стоит.

В украинском языке есть немало красивых фраз, которыми можно заменить русские. Тренер по речи Виктория Хмельницкая привела один красноречивый пример.

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Как сказать на украинском "в первую очередь"

Она предложила заменить русскую фразу "в первую очередь".

Хмельницкая отметила: если вы подумали, что это – "в першу чергу", то ошибаетесь. Это калькированный перевод с русского.

А у нас есть свои слова. И уверена, что вы их знаете,
– подчеркнула тренер по речи.

И привела примеры замены:

  • насамперед;
  • спершу;
  • спочатку;
  • передусім;
  • передовсім;
  • найперше;
  • особливо.

Как сказать на украинском "в первую очередь": видео

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