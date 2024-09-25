Не "в першу чергу": як сказати українською "в первую очередь"

25 вересня 2024, 21:23
Читать новость на русском
Автор: Марія Волошин

Джерело:

Вікторія Хмельницька

Українці часто можуть "тягнути" у своє мовлення кальки з російської. Натомість цього робити не варто.

В українській мові є чимало красивих фраз, якими можна замінити російські. Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька навела один красномовний приклад. 

Дивіться також Є красиві відповідники: як українською правильно назвати "совесть"

Як сказати українською "в первую очередь"

Вона запропонувала замінити російську фразу  "в первую очередь".

Хмельницька зауважила: якщо ви подумали, що це – "в першу чергу", то помиляєтесь. Це калькований переклад з російської.

А у нас є свої слова. І впевнена, що ви їх знаєте,
– наголосила тренерка з мовлення.

І навела приклади заміни:

  • насамперед;
  • спершу;
  • спочатку;
  • передусім;
  • передовсім; 
  • найперше;
  • особливо.

Як сказати українською "в первую очередь": відео 

Читайте більше мовних порад