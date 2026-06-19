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Учеба Образование в Украине "Есть участники, у которых аннулировали результаты": руководительница УЦОЯО рассказала о списывании на НМТ
19 июня, 17:33
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Обновлено - 17:50, 19 июня

"Есть участники, у которых аннулировали результаты": руководительница УЦОЯО рассказала о списывании на НМТ

Мария Волошин

Некоторые участники многопредметного теста этого года заявили, что на тестировании можно было списывать. Также они отметили, что на экзамене были случаи, когда можно было договариваться между собой о выполнении заданий.

Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 Каналу, действительно ли были зафиксированы случаи списывания во время тестирования. Также она предупредила абитуриентов.

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Что говорят в УЦОЯО о списывании на экзамене

Руководительница Центра рассказала, что в аудиториях присутствуют инструкторы, установлены дополнительные камеры, за участниками тщательно наблюдают.

Всего у нас 355 тысяч зарегистрированных на тестирование, поэтому единичные такие ситуации могли происходить, 
– говорит она.

Однако участникам настоятельно не рекомендуется пытаться списывать.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Во-первых, ты не знаешь, у кого ты списываешь. Это совершенно посторонние люди, которые находятся с тобой в аудитории, и их результаты, возможно, вас не устроят,
– говорит Вакуленко.

Во-вторых, добавляет она, задания в рамках одного и того же варианта перемешивают, поэтому можно просто списывать не со своего варианта.

А в-третьих, вы рискуете потенциальной аннуляцией результатов, ведь в случае фиксации в аудитории факта списывания, то есть нарушения процедуры, вы не сможете участвовать в дополнительной сессии, 
– подчеркивает руководительница УЦОЯО.

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Анулировали ли кому-то результаты из-за списывания

Руководитель Центра также рассказала, что есть участники, у которых в этом году аннулировали результаты тестирования.

Сейчас мне сложно говорить о статистических данных, потому что сессии ещё продолжаются, но такие лица есть,
– признается она.

И добавляет, что это не очень распространённый случай. Пока УЦОЯО не наблюдает существенного увеличения или уменьшения количества таких участников по сравнению с предыдущими периодами.

Могут ли участникам помогать дистанционно с ответами

Вакуленко также рассказала, могут ли участникам НМТ помогать дистанционно решать задания.

Это невозможно. Мы применяем специальные технические средства для того, чтобы участник не мог открывать посторонние вкладки в браузере. Также мы используем специальный браузер, который ограничивает возможность копирования, отправки текстов, использования посторонних компьютеров, 
– подчеркнула она.

  • Полную версию интервью с Татьяной Вакуленко о важных аспектах и проблемах мультитеста этого года читайте завтра на сайте 24 Канала.

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