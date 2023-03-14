Пропуски в школе: как ученикам с оккупированных территорий наверстать обучение

из-за войны и оккупации наших территорий многие украинские дети не имели доступа к учебе. Ученики пропустили много уроков по разным причинам. Как дети могут наверстать обучение – читайте в статье.

Из-за военных действий и других ситуаций множество детей не имеет возможности посещать школу. Так что эксперты мировых организаций рассказали важную информацию о классах наслаждения.

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Что такое программа наверстывания или catch up classes

Это дополнительные уроки или занятия с учителями, предназначенные для того, чтобы помочь учащимся, отстающим в учебе или желающим догнать школьную программу. Эти занятия обычно проводятся вне обычных уроков в школе.

Классы наверстывания могут происходить в разных форматах: индивидуальные уроки; занятия в малых и больших группах. Их могут проводить учителя, ассистенты учителей или другие наставники.



Дополнительные занятия в школе / Фото Pexels

Цель программы наверстывания состоит в том, чтобы помочь учащимся, пропустившим значительную часть обучения. Такие занятия могут помочь детям вернуться к учебе и повысить общую успеваемость.

5 принципов, как наверстать обучение

Программа должна отвечать потребностям учащихся

Ученики программы наверстывания – это дети, чье обучение было прервано на время. Чтобы повторно привлечь этих учеников и помочь им наверстать пробелы, нужно прежде всего обратить внимание на их благосостояние. Важно, чтобы на уровне образования были удовлетворены и другие их потребности – физическая, социальная, эмоциональная.

Это связано с тем, что чрезвычайные ситуации, мешающие обучению, также могут повлиять на другие сферы жизни учащихся. Например, финансовое положение их семей, их психическое здоровье и т.д.

Учебная среда должна быть физически и эмоционально безопасной

Если ученики пропустили значительную часть обучения через военные действия, для них очень важна безопасность образовательной среды. Поэтому администрация должна иметь план на случай кризисных ситуаций или воздушных тревог.

Также нужно учитывать психологическую травмированность детей, разрабатывая расписание и программу наверстывания обучения.

Учебная программа наверстывания должна быть сжатой

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Вся информация должна быть приоритетной и усиливать важнейшие компетенции. В программах наверстывания самое главное – уменьшить объем охваченных знаний и навыков. То есть нужно определить приоритеты относительно того, какие знания и навыки должны иметь ученики, чтобы добиться успеха.

Простое повторение курса не поможет ученикам наверстать упущенное. Важно помочь детям оставаться на соответствующей теме вместе с классом, параллельно догоняя потерянное по краткому плану.



Обучение в школе / Фото Pexels

Время, методы обучения и экзамены – адаптированы

Помимо уплотнения учебного плана некоторые программы могут также адаптировать учебное время (календарь учебного года и расписание занятий в день), чтобы помочь ученикам догнать программу.

Например, чтобы продлить время обучения, ученики могут вернуться с каникул раньше или учиться на выходных. Дистанционное обучение можно использовать как дополнение к личному, чтобы помочь учащимся преодолеть образовательные потери.

Программа должна быть учаще-ориентированной

Чтобы помочь детям быстрее овладевать необходимыми навыками и наверстывать утраченное, важно ориентироваться на каждого ученика. Ведь даже если все дети не посещали школу в течение одинакового времени, образовательные потери могут быть неравномерными.

Также детям важно учиться самостоятельно руководить собственным обучением. Особенно этот навык будет полезен тем, кто вынужден учиться дистанционно.