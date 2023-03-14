Через воєнні дії та інші ситуації безліч дітей не має можливості відвідувати школу. Тож експерти світових організацій розповіли важливу інформацію про класи надолуження.

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Що таке програма надолуження або catch up classes

Це додаткові уроки або заняття з вчителями, призначені для того, щоб допомогти учням, які відстають в навчанні чи хочуть наздогнати шкільну програму. Ці заняття зазвичай проводяться поза звичайними уроками в школі.

Класи надолуження можуть відбуватися в різних форматах: індивідуальні уроки, заняття в малих і великих групах. Їх можуть проводити вчителі, асистенти вчителів або інші наставники.



Додаткові заняття в школі / Фото Pexels

Мета програми надолуження полягає в тому, щоб допомогти учням, які пропустили значну частину навчання. Такі заняття можуть допомогти дітям повернутися до навчання та підвищити свою загальну успішність.

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Програма має відповідати потребам учнів

Учні програми надолуження – це діти, чиє навчання було перерване на якийсь час. Щоб повторно залучити цих учнів і допомогти їм надолужити прогалини, треба, перш за все, звернути увагу на їхній добробут. Важливо щоб на рівні з освітою були задоволені й інші їхні потреби – фізична, соціальна, емоційна.

Це пов’язано з тим, що надзвичайні ситуації, які заважають навчанню, також можуть вплинути на інші сфери життя учнів. Наприклад, на фінансове становище їхніх сімей, їхнє психічне здоров’я тощо.

Навчальне середовище має бути фізично та емоційно безпечним

Якщо учні пропустили значну частину навчання через воєнні дії, для них дуже важливою є безпека освітнього середовища. Тому адміністрації слід мати план на випадок кризових ситуацій чи повітряних тривог.

Також потрібно враховувати психологічну травмованість дітей, розробляючи розклад та програму надолуження навчання.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Навчальна програма для надолуження має бути стислою

Вся інформація повинна бути пріоритезована та посилювати найважливіші компетенції. У програмах надолуження найголовніше – зменшити обсяг охоплених знань і навичок. Тобто треба визначити пріоритети щодо того, які знання та навички повинні мати учні, щоб досягти успіху.

Просте повторення курсу не допоможе учням надолужити згаяне. Важливо допомогти дітям залишатися на відповідній темі разом із класом, паралельно наздоганяючи втрачене за стислим планом.



Навчання в школі / Фото Pexels

Час, методи навчання та іспити – адаптовані

Крім ущільнення навчального плану, деякі програми можуть також адаптувати навчальний час (календар навчального року та розклад занять на день), щоб допомогти учням наздогнати програму.

Наприклад, щоб продовжити час навчання, учні можуть повернутися з канікул раніше або вчитися на вихідних. Дистанційне навчання також можна використовувати як доповнення до особистого, щоб допомогти учням подолати освітні втрати.

Програма має бути учнівсько-орієнтованою

Щоб допомогти дітям швидше опановувати необхідні навички та надолужувати втрачене, важливо орієнтуватись на кожного учня. Адже навіть якщо всі діти не відвідували школу протягом однакового часу, освітні втрати у них можуть бути нерівномірними.

Також дітям важливо вчитись самостійно керувати власним навчанням. Особливо ця навичка буде корисною тим, хто змушений вчитися дистанційно.