Как учатся дети во время войны и сколько учеников пропускают школу и садик: важное исследование
Источник:"Рейтинг"
Полномасштабная война России заставила украинцев искать новый дом. Это повлияло и на обучение. Многие дети вынуждены пропускать школу или садик. Кроме того, более 40 процентов детей обучаются онлайн.
Социологическая группа "Рейтинг" опросил около 2 тысяч украинских матерей, имеющих детей в возрасте от 3 до 17 лет. Исследование было проведено с 27 января по 1 февраля этого года.
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Как учатся ученики во время войны
По данным социологов, онлайн форма обучения наиболее распространена на прифронтовых территориях. В то же время, онлайн и смешанная формы – на деоккупированных территориях и в центральной части Украины.
Согласно результатам опроса, дети учатся так:
- 42% детей учатся в школах или садах онлайн;
- 29% – по смешанной форме (как онлайн, так и в помещениях заведений);
- 26% – постоянно посещают учебные и воспитательные заведения;
- 3% – на домашней форме обучения.
Так, в Киеве – более половины детей занимаются как онлайн, так и по смешанной форме, в то же время почти 40% посещают образовательные учреждения постоянно.
В западных регионах – почти половина детей (47%) учатся офлайн, 40% – по смешанной форме, и только 10% – исключительно дистанционно.
Как учатся дети во время войны/ Инфографика "Рейтинг"
Почему дети пропускают школу
Исследование показало, что подавляющее большинство украинских детей учатся в школах или посещают дошкольные учреждения. Только 8% – не посещают вообще.
Эксперты отмечают, что главные причины, почему дети не ходят в образовательные учреждения – это:
- закрытие школ или садиков из-за войны войны (60%),
- нежелание родителей отдавать детей в учебные заведения из-за опасности во время войны.
Как часто дети пропускают школу или садик:
- Почти треть детей ежедневно (10%) или несколько раз в неделю (18%) пропускают занятия в школах/садах. 36% пропускали занятия несколько раз в месяц.
- Чаще всего пропускали занятия те, кто проживает на прифронтовых территориях, вне дома или учатся только онлайн.
Почему дети пропускают школу / Инфографика "Рейтинг"
Главными причинами пропусков занятий родители называют воздушные тревоги (61%), отсутствие тепла, электроснабжение (49%), а также болезнь ребенка (44%).
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У учащихся ухудшилась успеваемость
Почти каждая пятая мама рассказала о значительном ухудшении успеваемости ребенка и снижении качества обучения. Чаще всего такие проблемы фиксировались среди жителей прифронтовых и деоккупированных территорий.
Также 14% опрошенных матерей отметили, что их детям приходилось изменить учебное заведение в результате войны. Большинство таких детей (82%) меняли школу/сад только один раз, 15% - два раза, 2% - 3 раза.
Кстати, из-за полномасштабной войны России у украинских школьников ухудшились учебные результаты. Исследование показало, что успеваемость детей уже уменьшилась по нескольким предметам – украинскому языку, иностранным языкам и математике.