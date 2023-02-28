Как учатся дети во время войны и сколько учеников пропускают школу и садик: важное исследование

Полномасштабная война России заставила украинцев искать новый дом. Это повлияло и на обучение. Многие дети вынуждены пропускать школу или садик. Кроме того, более 40 процентов детей обучаются онлайн.

Социологическая группа "Рейтинг" опросил около 2 тысяч украинских матерей, имеющих детей в возрасте от 3 до 17 лет. Исследование было проведено с 27 января по 1 февраля этого года.

Важно Как подготовиться к НМТ-2023: важные советы и онлайн-курсы

Как учатся ученики во время войны

По данным социологов, онлайн форма обучения наиболее распространена на прифронтовых территориях. В то же время, онлайн и смешанная формы – на деоккупированных территориях и в центральной части Украины.

Согласно результатам опроса, дети учатся так:

42% детей учатся в школах или садах онлайн;

29% – по смешанной форме (как онлайн, так и в помещениях заведений);

26% – постоянно посещают учебные и воспитательные заведения;

3% – на домашней форме обучения.

Так, в Киеве – более половины детей занимаются как онлайн, так и по смешанной форме, в то же время почти 40% посещают образовательные учреждения постоянно.

В западных регионах – почти половина детей (47%) учатся офлайн, 40% – по смешанной форме, и только 10% – исключительно дистанционно.



Как учатся дети во время войны/ Инфографика "Рейтинг"

Почему дети пропускают школу

Исследование показало, что подавляющее большинство украинских детей учатся в школах или посещают дошкольные учреждения. Только 8% – не посещают вообще.

Эксперты отмечают, что главные причины, почему дети не ходят в образовательные учреждения – это:

закрытие школ или садиков из-за войны войны (60%),

нежелание родителей отдавать детей в учебные заведения из-за опасности во время войны.

Как часто дети пропускают школу или садик:

Почти треть детей ежедневно (10%) или несколько раз в неделю (18%) пропускают занятия в школах/садах. 36% пропускали занятия несколько раз в месяц.

Чаще всего пропускали занятия те, кто проживает на прифронтовых территориях, вне дома или учатся только онлайн.



Почему дети пропускают школу / Инфографика "Рейтинг"

Главными причинами пропусков занятий родители называют воздушные тревоги (61%), отсутствие тепла, электроснабжение (49%), а также болезнь ребенка (44%).

Интересно Писала в оккупации: школьница из Херсона выиграла Олимпиаду гениев в США со стихом о стране-мусорнике

У учащихся ухудшилась успеваемость

Почти каждая пятая мама рассказала о значительном ухудшении успеваемости ребенка и снижении качества обучения. Чаще всего такие проблемы фиксировались среди жителей прифронтовых и деоккупированных территорий.

Также 14% опрошенных матерей отметили, что их детям приходилось изменить учебное заведение в результате войны. Большинство таких детей (82%) меняли школу/сад только один раз, 15% - два раза, 2% - 3 раза.

Кстати, из-за полномасштабной войны России у украинских школьников ухудшились учебные результаты. Исследование показало, что успеваемость детей уже уменьшилась по нескольким предметам – украинскому языку, иностранным языкам и математике.